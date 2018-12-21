HABER

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Merkez üssü Antalya Kumluca olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Akdeniz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Timur, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.

Kaymakam ile görüşme yaptıklarını, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını aktaran Timur, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Dün Yalova Çınarcık'ta 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olmuştu. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi çevre illerde de hissedilmişti.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Sabiha Gökçen’de sıra beklemeden bagaj teslim hizmetiSabiha Gökçen’de sıra beklemeden bagaj teslim hizmeti
Büyükerşen'in 'Adalet Heykeli' Çanakkale'deki yerini aldıBüyükerşen'in 'Adalet Heykeli' Çanakkale'deki yerini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya deprem

En Çok Okunan Haberler

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yer: Tunceli! İçerdeler, görüntüler ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük hayatını kaybetti

Ethem Sarısülük’ün babası hayatını kaybetti

Sedanur Güzel davasında yeni gelişme!

Sedanur davasında yeni gelişme!

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.