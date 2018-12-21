Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Akdeniz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Timur, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.

Kaymakam ile görüşme yaptıklarını, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını aktaran Timur, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Dün Yalova Çınarcık'ta 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olmuştu. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi çevre illerde de hissedilmişti.



