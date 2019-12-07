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Antalya'da acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Paşa Kaya (9), ailesiyle oturduğu tek katlı gecekonduda çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki tek katlı gecekonduda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, bu sırada evde tek başına bulunan bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Paşa Kaya'yı dışarı çıkardı.

KURTARILAMADI

Sol bacağı yanan ve dumandan etkilenen İbrahim Paşa, bekletilmeden götürüldüğü Aksu Semt Polikliniği'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Paşa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Yangını haber alarak gelen İbrahim Paşa'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya yangın İbrahim Paşa Kaya

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