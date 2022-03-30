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Antalya'da bıçaklanan gencin yanında gülüşüp poz verdiler!

30.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da genç bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı. Durumu ağır olmayan ancak acı içinde kıvranıp duvar dibinde oturan gencin yanına gelen kadınlar yaptıklarıyla şoke etti. Yaralının yanında gülüşen ve poz veren kadınlara sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Antalya'da bıçaklanan gencin yanında gülüşüp poz verdiler!

Dün akşam saatlerinde Antalya Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen genç yaşlardaki bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Durumu ağır olmadığı öğrenilen yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

GÜLÜŞÜP POZ VERDİLER

Genç adam duvara yaslanıp acı içerisinde kıvranırken, olayı merak edip gencin yanına gelen iki kadından birisi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kayıt esnasında gülüşen kadınlar, kameraya poz vermeyi de ihmal etmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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