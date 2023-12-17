HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya’da bir mahalleye korku salmıştı! Boyu 1 metreyi aşan kral pitonu böyle seviyorlar

Antalya’da bir mahalleye korku salmıştı! Boyu 1 metreyi aşan kral pitonu böyle seviyorlar

17.12.2023 12:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir apartmanın bahçe kapısının demirlerine sıkışmış halde bulunan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kral piton, Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda ziyarete açıldı. 1 metre 20 santimetre boyu ve 2 kilo ağırlığı bulunan yılan, 400 gram alırken, bakıcıların yılana gösterdikleri sevgi dikkatlerden kaçmadı.

Antalya’da bir mahalleye korku salmıştı! Boyu 1 metreyi aşan kral pitonu böyle seviyorlar

Olay, 24 Ekim günü gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Bir apartmanın demir bahçe kapısının deliklerine dolanan yılan, apartman sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ve piton olduğu anlaşılan yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletildi. Yılanı almak için kimsenin bir başvuru yapmaması üzerine gerekli kontrollerin ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Burada kral pitona hemen bir sağlık taraması yapıldı. Genel durumu iyi olan pitonun kapıya sıkışmasından dolayı derisinin bir iki yerinde çizik olduğu görüldü.

AW100180_09

ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan yılanın önce üzerindeki yaraları iyileştirildi. 10 günlük karantina süresi biten yılan barınağına bırakılarak ziyaretçilere açıldı. Diğer tarafından bakıcıların zaman zaman yılanı barınağından çıkararak sevme şekli ise dikkatlerden kaçmadı.

AW100180_03

10 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Görevli Veteriner Hekim Damla Atay, “Yılanımız 24 Ekim günü bir apartmanın demir kapısına sıkışmış durumda bulundu. Bize teslim edildikten sonra tedavileri yapıldı. Üzerinde yaraları vardı, onları da tedavi ettik. 10 günlük karantina süresi tamamlandı. Şu anda tekrardan diğer pitonların yanına barınağa bırakıldı. Ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

AW100180_04

400 GRAM ALDI

O gün yaşanılanlardan sonra vatandaşların Doğal Yaşam Parkı'na gelerek yılanı sorduklarını belirten Atay, “Bize bu şekilde gelen çok sayıda hayvan türümüz var. Piton bize geldiğinde kilosu ve ölçümü de yapıldı. Şu an deri değiştirme zamanı geldi. 400 gram ağırlığında kilo aldı” ifadelerine yer verdi.

AW100180_05

AW100180_06

AW100180_07

AW100180_08

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durumİşte yağışlar sonrası İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'daki hastanede korkutan yangın!İstanbul'daki hastanede korkutan yangın!
Türk vatandaşlığına geçen Rus'a, 15 milyon liralık icra şoku!Türk vatandaşlığına geçen Rus'a, 15 milyon liralık icra şoku!
Anahtar Kelimeler:
antalya piton piton yılanı
En Çok Okunan Haberler
Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün...

Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün...

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Bakan Koca 'para sayma' işaretini böyle savundu!

Bakan Koca 'para sayma' işaretini böyle savundu!

Kayıp olarak aranıyordu! Emekli polisin öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! Emekli polisin öldürüldüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.