Antalya’da bir mahalleye korku salmıştı! Boyu 1 metreyi aşan kral pitonu böyle seviyorlar

Olay, 24 Ekim günü gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Bir apartmanın demir bahçe kapısının deliklerine dolanan yılan, apartman sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ve piton olduğu anlaşılan yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletildi. Yılanı almak için kimsenin bir başvuru yapmaması üzerine gerekli kontrollerin ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Burada kral pitona hemen bir sağlık taraması yapıldı. Genel durumu iyi olan pitonun kapıya sıkışmasından dolayı derisinin bir iki yerinde çizik olduğu görüldü.

ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan yılanın önce üzerindeki yaraları iyileştirildi. 10 günlük karantina süresi biten yılan barınağına bırakılarak ziyaretçilere açıldı. Diğer tarafından bakıcıların zaman zaman yılanı barınağından çıkararak sevme şekli ise dikkatlerden kaçmadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Görevli Veteriner Hekim Damla Atay, “Yılanımız 24 Ekim günü bir apartmanın demir kapısına sıkışmış durumda bulundu. Bize teslim edildikten sonra tedavileri yapıldı. Üzerinde yaraları vardı, onları da tedavi ettik. 10 günlük karantina süresi tamamlandı. Şu anda tekrardan diğer pitonların yanına barınağa bırakıldı. Ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

400 GRAM ALDI

O gün yaşanılanlardan sonra vatandaşların Doğal Yaşam Parkı'na gelerek yılanı sorduklarını belirten Atay, “Bize bu şekilde gelen çok sayıda hayvan türümüz var. Piton bize geldiğinde kilosu ve ölçümü de yapıldı. Şu an deri değiştirme zamanı geldi. 400 gram ağırlığında kilo aldı” ifadelerine yer verdi.

(İHA)





