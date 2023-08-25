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Antalya'da bulundu! Tam bin 800 yıllık

25.08.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Syedra Antik Kenti kazılarında yaklaşık 1800 yıllık 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu. Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Antalya'da bulundu! Tam bin 800 yıllık

Syedra Antik Kenti'nde, Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülen, 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu.

"KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alanya-Syedra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla tarihlenen 75 santimetre yüksekliğinde, bir Nike (Zafer Tanrıçası) heykeli ortaya çıkarıldı. Kentte, kazı ve restorasyon çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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