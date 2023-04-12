HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu!

Antalya'da çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu!

12.04.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşamını sokakta sürdüren 70 yaşındaki Mustafa Altıntaş'ın falezlerin altındaki çalılık alanda cansız bedeni bulundu.

Antalya'da çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Varyant Seyir Terası altındaki çalılık alanda meydana geldi. Çalılıklar arasında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin, sokakta yaşayan Mustafa Altıntaş olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptıkları incelemenin ardından Altıntaş’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aç kalınca köye indi... Sonrası korkunç!Aç kalınca köye indi... Sonrası korkunç!
Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!
Köye inen kurt dehşet saçtı! 1'i ağır 4 yaralıKöye inen kurt dehşet saçtı! 1'i ağır 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
antalya ceset

En Çok Okunan Haberler

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Toplantı sonrası ilk açıklama: 'Bize bir teklif yapıldı...'

Toplantı sonrası ilk açıklama: 'Bize bir teklif yapıldı...'

İlginizi Çekebilir

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.