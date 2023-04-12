Antalya'da çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Varyant Seyir Terası altındaki çalılık alanda meydana geldi. Çalılıklar arasında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin, sokakta yaşayan Mustafa Altıntaş olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptıkları incelemenin ardından Altıntaş’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. (DHA)

