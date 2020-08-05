HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da çiftlikteki yangın saatlerdir devam ediyor

Antalya’da çiftlikteki yangın saatlerdir devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 19:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir çiftlikte hayvanların yemlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alınmasına rağmen yanmaya devam ediyor. Yanan depo iş makineleri tarafından yıkılırken, depoda bulunan yem balyaları dışarı çıkarılarak itfaiye tarafından su sıkılmak suretiyle soğutuluyor. Yangının verdiği zararlar, deponun yıkılması ve içeride bulunan traktör ve yem karma makinesinin dışarıya çıkarılmasıyla ortaya çıktı.

Antalya’da çiftlikteki yangın saatlerdir devam ediyor

Manavgat Evrenseki Mahallesi’nde bir çiftlikte hayvan yemlerinin bulunduğu 2.5 dönümlük alan üzerindeki depoda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri ve Orman İşletmesine ait arazözlerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

YANGININ BAŞLAMASININ ÜZERİNDEN 30 SAAT GEÇTİ

Yangın kontrol altına alınmasına ve yangının başlamasının üzerinden 30 saat geçmesine rağmen yem balyaları alev alev yanmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde iş makineleri deponun duvarlarını yıkarak depoda bulunan yem balyalarını dağıtırken, itfaiye ekipleri de yanmakta olan balyalara su sıkmak suretiyle soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangının meydana geldiği depoda bulunan yem karma makinesi ve traktör depodan dışarı çıkarılırken yangının verdiği zarar bir kez daha gözler önüne serildi. Diğer taraftan yangın bölgesinde yapılan incelemelerde yangının deponun önünden geçen enerji hattına değen kargılar yüzünden çıkmış olabileceği ifade edildi. Yangını ilk gören kişilerin yangının dışarıdan başlayıp depoya ulaştığı belirtildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
3 yıldır her yerde aranıyordu! JASAT yakaladı3 yıldır her yerde aranıyordu! JASAT yakaladı
Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Diğer Haberler
3 yıldır her yerde aranıyordu! JASAT Denizli'de yakaladı

3 yıldır her yerde aranıyordu! JASAT yakaladı

Darp edildikten 5 gün sonra öldü! Kocaeli'de öğretmenin ölümündeki korkunç şüphe!

Öğretmenin ölümündeki korkunç şüphe

Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Kemalpaşa Belediyesi'nde koronavirüs paniği: 30 personele izin verildi

Belediyede koronavirüs paniği!

Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği

Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği

Van Valiliği'nden batan tekne görüntüleri ile ilgili açıklama

Van Valiliği'nden batan tekne görüntüleri ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.