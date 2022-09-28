HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da cinayet gibi kaza! Dövülüp yolun ortasında bırakılan gencin üzerinden taksi geçti

Antalya'da cinayet gibi kaza! Dövülüp yolun ortasında bırakılan gencin üzerinden taksi geçti

28.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darp edilip yere yığılan genç, ticari taksinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin darp edilme ve ticari taksinin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SEN HİÇ MERAK ETME"

Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi.

Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.

Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

DARP VE KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yanık duyurdu: 500 bin lira...Bakan Yanık duyurdu: 500 bin lira...
Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!
Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğraflarıSosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük

Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük

İlginizi Çekebilir

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.