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Antalya'da çocuklarını katleden Ukraynalı baba: Depresyonum hala geçmedi

11.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Mayıs ayında meydana gelen katliamda Ukraynalı baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürmüş, karısını da öldürmeye teşebbüs etmişti. Sanığın yargılanmaya başladığı davada katil baba, ''Hala depresyonum devam ediyor. Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim'' dedi. Sanığın eşi o gün kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğunu söylemiş, dışarıya çıkarak ''Kocam çocuklarımı kesti'' demişti.

Antalya'da çocuklarını katleden Ukraynalı baba: Depresyonum hala geçmedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü, eşini de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla dava açılan Ukraynalı sanığın yargılanmasına başlandı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, müşteki anne Yulia Navrotska katılmazken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı duruşmaya geldi.

Tutuklu sanık O.N. (38) ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

''DEPRESYONUM DEVAM EDİYOR''

Mahkeme heyetinin kimlik tespitinin ardından sanık O.N, olayı tam olarak hatırlamadığını söyledi. Halen depresyonun devam ettiğini ileri süren O.N, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da sanığın akıl sağlığının tespiti için adli tıp raporunun beklenmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise sanığın savunmalarının suçtan kurtarılmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

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AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia Navrotska'nın ifadesinin alınmasına ve sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 Mayıs'ta 4 yaşındaki oğlu K.N. ile 6 yaşındaki kızı T.N'yi bıçakla öldürüp, eşini de yaralayan O.N. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

''KOCAM ÇOCUKLARIMI KESTİ''

Olay günü kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlatmıştı: “Bir tane kadın çıkarak polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, ‘Kocam çocuklarımı kesti' diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi. Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş.”

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ESKİ MİLLETVEKİLİ ÇIKMIŞTI

Getirdiği cinnet sebebiyle 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu katleden O. N.'nin en son Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenilmişti.

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