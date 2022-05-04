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  4. Antalya'da denize giren Norveçli turist hayatını kaybetti! Gözyaşlarına boğuldular

Antalya'da denize giren Norveçli turist hayatını kaybetti! Gözyaşlarına boğuldular

04.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kahreden bir olay meydana geldi. Alanya’ya tatile gelen 28 yaşındaki Norveç uyruklu turist, denizde boğularak yaşamını yitirdi. Turistin epilepsi rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Turistin cansız bedeninin bulunmasının ardından teşhis için olay yerine çağrılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Korkunç olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süre önce Norveç’ten Türkiye’ye tatile gelen Tuva Willassen (28), Oba sahilinde denize girdi. Epilepsi rahatsızlığı olduğu öğrenilen Willassen’in sahile vuran cansız bedeni bir süre sonra bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Teşhis için olay yerine çağrılan yakınlarının göz yaşları dikkatlerden kaçmadı.

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Willassen’in cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından belediye morguna kaldırıldı.

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Buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna gönderileceği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya Norveç
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