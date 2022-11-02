Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, 2 Kasım Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya dair son gelişme Kahramanmaraş'ta yaşandı. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2 Kasım Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına haberimizde yer verdik. İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD'dan yapılan açıklama...

AKDENİZ AÇIKLARINDA 4.7 BÜÜYKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 22.35 km olarak duyurdu. Saat 20.41'de gerçekleşen deprem Antalya'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 10.1 km olarak açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.16 sıralarında Kahramanmaraş (Umutlu-Nurhak'ta) 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Meydana gelen depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

