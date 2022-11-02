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Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

02.11.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Kasım 2022 Çarşamba günü bulundukları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti. Birçok kişi internette "deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2 Kasım Çarşamba AFAD son dakika açıklaması ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, 2 Kasım Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya dair son gelişme Kahramanmaraş'ta yaşandı. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2 Kasım Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına haberimizde yer verdik. İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD'dan yapılan açıklama...

AKDENİZ AÇIKLARINDA 4.7 BÜÜYKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 22.35 km olarak duyurdu. Saat 20.41'de gerçekleşen deprem Antalya'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 10.1 km olarak açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.16 sıralarında Kahramanmaraş (Umutlu-Nurhak'ta) 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Meydana gelen depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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