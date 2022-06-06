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  4. Antalya’da feci olay: Kiracı dehşet saçtı... Tartışmada kan aktı!

Antalya’da feci olay: Kiracı dehşet saçtı... Tartışmada kan aktı!

06.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada, 66 yaşındaki kiracı Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici 46 yaşındaki Osman A., ağır yaralandı. Kavga sırasında ellerinden hafif şekilde yaralanan Necati K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya’da feci olay: Kiracı dehşet saçtı... Tartışmada kan aktı!

Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı tarafından bıçaklanan yönetici, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sırasında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 6. katta yaşayan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A. (46), iddiaya göre gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K’yi uyarmaya gitti.

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GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre Necati K. (66), Osman A.’yı göğüs kısmından bıçakladı. Yaralı şekilde dışarı çıkan Osman A., yaralandığını söyleyerek yakındaki esnaftan yardım istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman A.’yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K, ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

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