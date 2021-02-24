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Antalya'da gökyüzünde ortaya çıktı: Ufo mu?

24.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Antalya'da gökyüzünde ortaya çıktı: Ufo mu?

Antalya'da yıldız fotoğrafı çekmek isterken huni biçiminde ilginç bir objenin fotoğrafını çeken Abdurrahman Altıntaş, çektiği kareyi fark edince çok şaşırdığını söyledi. Makinesini ayarlarken huni biçiminde ilginç bir objeyi fotoğraflayan Altıntaş, fotoğrafın orijinalini hem Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdiğini belirtti. Altıntaş, "Yıldız fotoğrafı bile çekmeyi düşünmezken böyle bir şeyi yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat Cumartesi günü memleketi Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi'ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde gökyüzünün çok berrak olması dolayısıyla yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Side Fotoğraf Kulübü Başkanı Abdurrahman Altıntaş, gece yarısına yakın bir zamanda çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı.

TÜRK UZAY AJANSI VE NASA'YA GÖNDERDİ

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Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti. Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi. Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi.

'TESADÜF ESERİ BU GÖRÜNTÜYÜ FARK ETTİM'

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Çektiği fotoğrafı, 'başıma gelen en garip olay' diye nitelendiren Altıntaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, 6 Şubat gecesi eniştesiyle otururken hem fotoğrafçılıktan konuştuklarını hem de gökyüzünün açık olması dolayısıyla makinesiyle deneme amaçlı birkaç yıldız fotoğrafı çekmek istediğini söyledi. Fotoğrafın orijinal halinin RAW formatında olduğunu anlatan Altıntaş, "RAW formatında bir fotoğrafın üzerinde yapılan manipülasyonu tespit etmek çok kolaydır. Ben ilk çektikten sonra fotoğraflara bakarken tesadüf eseri bu görüntüyü fark ettim. Bir flame ya da ışık patlaması olsaydı daha farklı olurdu ki fotoğrafın üzerinde başka yerlerde onlar var" dedi.

'DOĞAÜSTÜ VARLIK, UFO TARZI BİR VARLIK'

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Güneyyaka'da belgesel nitelikli ve arşiv oluşturmak amacıyla yaşlı insanların fotoğraflarını çekmek istediğini anlatan Abdurrahman Altıntaş, "Eniştemle oturuyorduk, yıldızlardan bahsederken bir astrofotoğraf denemesi yapmak istedim. Astrofotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız. Ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra yaptığım ayarları kaydetmek ve hatalarımı tespit etmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attım. Bilgisayarda fotoğrafları kontrol ederken, enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim, doğaüstü varlık, UFO tarzı bir varlık olduğunu düşündüğüm bir nesneyi çektiğimi gördüm" diye konuştu.

'BİN YILDA, MİLYON YILDA BİR GERÇEKLEŞEN GÖKYÜZÜ OLAYI'

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Çektiği fotoğrafı 'acaba yanılıyor muyum' diyerek, birkaç kişiye gösterdiğini belirten Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğrafı astrofotoğrafçılıkla ilgilenen birkaç arkadaşıma da gönderdim. Bu ilk defa başıma geldiği için bir mercek patlaması veya flame olabilir mi diye. Fotoğrafa, Side Fotoğraf Kulübü üyelerimizle de baktığımızda hepimizin ortak fikri, bunun bir flame olmadığı, garip bir nesne olduğu, belki bin yılda, milyon yılda bir gerçekleşen gökyüzü olayı bile aklımıza geldi. Ama gökyüzü olayı olsaydı bundan daha fazla olması lazım diye düşündük. Daha sonra fotoğrafı yakınlaştırdığımda kuyruk kısmında insan yüzüne benzettiğim bir siluet olduğunu, bunun bir gökyüzü olayı olmadığını anladım."

'BÖYLE BİR ŞEY YAKALAYABİLECEĞİM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

Fotoğrafla ilgili Türk Uzay Ajansı'na ve NASA'ya elektronik posta gönderdiğini söyleyen Abdurrahman Altıntaş, "Böyle bir şey yaşayabileceğim hiç aklıma gelmedi. O kadar fotoğraf çekiyoruz ki benim uzmanlık alanım ya da ilgi alanım astrofotoğraf değil. Ben tamamen belgesel, kompozisyon çekmeyi seviyorum. Çok nadirdir, makineyi elime alıp da yıldızları pozladığım. Astrofotoğrafçılık ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Yıldız fotoğrafı çekmeyi bile düşünmezken, böyle bir şey yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

OTEL ÇALIŞANI DENİZ ÜZERİNDE CİSİM GÖRDÜ

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Öte yandan Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl aralık ayında, otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim görmüş, ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söylemişti. Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" açıklamasında bulunmuştu.

DHA

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