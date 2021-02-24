Antalya'da gökyüzünde ortaya çıktı: Ufo mu?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat Cumartesi günü memleketi Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi'ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde gökyüzünün çok berrak olması dolayısıyla yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Side Fotoğraf Kulübü Başkanı Abdurrahman Altıntaş, gece yarısına yakın bir zamanda çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı. TÜRK UZAY AJANSI VE NASA'YA GÖNDERDİ Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti. Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi. Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi.

'TESADÜF ESERİ BU GÖRÜNTÜYÜ FARK ETTİM' Çektiği fotoğrafı, 'başıma gelen en garip olay' diye nitelendiren Altıntaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, 6 Şubat gecesi eniştesiyle otururken hem fotoğrafçılıktan konuştuklarını hem de gökyüzünün açık olması dolayısıyla makinesiyle deneme amaçlı birkaç yıldız fotoğrafı çekmek istediğini söyledi. Fotoğrafın orijinal halinin RAW formatında olduğunu anlatan Altıntaş, "RAW formatında bir fotoğrafın üzerinde yapılan manipülasyonu tespit etmek çok kolaydır. Ben ilk çektikten sonra fotoğraflara bakarken tesadüf eseri bu görüntüyü fark ettim. Bir flame ya da ışık patlaması olsaydı daha farklı olurdu ki fotoğrafın üzerinde başka yerlerde onlar var" dedi. 'DOĞAÜSTÜ VARLIK, UFO TARZI BİR VARLIK' Güneyyaka'da belgesel nitelikli ve arşiv oluşturmak amacıyla yaşlı insanların fotoğraflarını çekmek istediğini anlatan Abdurrahman Altıntaş, "Eniştemle oturuyorduk, yıldızlardan bahsederken bir astrofotoğraf denemesi yapmak istedim. Astrofotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız. Ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra yaptığım ayarları kaydetmek ve hatalarımı tespit etmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attım. Bilgisayarda fotoğrafları kontrol ederken, enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim, doğaüstü varlık, UFO tarzı bir varlık olduğunu düşündüğüm bir nesneyi çektiğimi gördüm" diye konuştu.