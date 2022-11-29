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  4. Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı! Valilikten açıklama geldi

29.11.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi polislerine, uyuşturucu satıcıları tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru yaralandı. Şanlıurfa Valiliği, emniyet ve jandarmanın ortak çalışmasıyla olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şair Nabi Mahallesi'nde yapılan bir çalışma kapsamında, 2 şüpheli tarafından, polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan 2 polis memuru, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeye kısa sürede gelen takviye ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİ AÇIKLADI: POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, daha sonra yaralı polislerin bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek, durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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Vali Ayhan, gazetecilere, olayın bir terör saldırısı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Narkotik Şubesinden iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden 2 kişi, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyorlar. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok, yakinen takip ediyoruz. Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir çalışma yapıldı. Alanları daraldı, kıpırdayamıyorlar adeta. Yakın zamanda çok daha büyük çalışmalar olacak. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu muhtemelen yoğun çalışmanın vermiş olduğu bir saldırganlık da olabilir. Ama asla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Polis memuru kardeşlerimizin şu an sağlıkları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleyi yapıyor, kaçan saldırganların da en kısa sürede yakalanacağını söyleyebilirim."
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OLAYIN FAİLLERİ YAKALANDI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili olarak 3 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet ve jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır."

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar! Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar!


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polis Şanlıurfa

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