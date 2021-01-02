Antalya'da hareketli dakikalar: Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Antalya polisini alarma geçiren olay, 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu öğrenilen E. Y. D. (41), yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı. Polisin, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan E. Y. D., onlarca polisi peşine taktı. Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, E. Y. D.’nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yakalandı. Araçtan çıkartılan E. Y. D., polis tarafından ters kelepçelendi. Polisin ‘Neden kaçıyorsun’ sorusuna, ‘Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam’ cevabı veren E. Y. D., ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi. Eşinin gözaltına alındığını gören B. D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B. D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.

"HANGİ SAVCIDAN ARAMA KAYDI ALDIN?"

Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., “Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?” dedi. Gazetecilerin basın mensubu olduğunu söylemesi üzerine telefonu kulağına tutup uzaklaştı.