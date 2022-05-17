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Antalya'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: Yaralılar var

17.05.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada 3 kişi silahla çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Bir kişinin karşısındakine tabanca ile ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

Antalya'da yaşanan kavga, dün akşam saat 23.20 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında eski bir olaya dayalı husumet bulunan iki grup, bir gün önce yakın arkadaşları tarafından barıştırıldı. Ancak dün akşam bir kafede yeniden karşılaşan iki grup arasında, yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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KAVGA SOKAĞA TAŞTI, TABANCA VE SOPALAR KULLANILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Taraflar arasındaki kavgada muşta, tabanca ve sopa da kullanıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta devam eden kavgada M.C., R.F. ve yoldan geçen öğrenci B.U, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Kurşunlardan birinin otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralılardan birinin yerde kıyafetleri ve kol saatinin kaldığı gözlemledi. Polis şüphelilerin bıraktığı, iki tabanca, muşta ve sopayı delil olarak torbalara aldı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu caddede başka öğrencilerin yaralanmaması ise şans olarak nitelendirildi. Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kafede oturan Adem K, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve yaralanan bir kişinin yere düştüğünü belirterek, "Hemen o çocuğa pansuman yaptım. Kasık bölgesinde 5 kurşun izi vardı. Silah sesleri geldi yedi el ateş edildi. Olay iki grup arasında yaşandı" dedi.

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Öte yanan yaşanan panik anları, olay yerinden kaçanlar ve 3 kişinin sopalı kavgası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerinden birinin hem sopayla saldırdığı hem de silah sıktığı anlar kameralarca kaydedildi. (İHA-AA)

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