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Antalya'da ilginç olay! Fotoğraf çekmek istedi, son model aracından oldu

25.12.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Fotoğraf çekmek için orman yangınından etkilenen Ulukapı Bardaklar mevkiindeki kesim alanına gelen Rus uyruklu Türk vatandaş, lüks aracından dumanlar çıkmaya başlayınca korkup otomobilini terk etti. Sürücünün araçtan inmesinin ardından 80-90 metre aşağıya inen otomobil, kesilen ağaçların köklerine takılarak durdu.

Antalya'da ilginç olay! Fotoğraf çekmek istedi, son model aracından oldu

İlginç olay, Ulukapı Mahallesi'nde yaşandı. Bardaklar mevkiine Rus plakalı otomobiliyle gelen sürücü, çıkmaz yolu fark edip geri dönmek istedi ancak manevra yaptığı sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Rus uyruklu Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı.

80-90 METRE AŞAĞIYA İNDİ

Sürücü araçtan indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ise kesim alanına doğru 80-90 metre aşağıya indikten sonra kesilen ağaçların köküne takılarak durdu. Araç, şarampole doğru hareket etmeden araçtan inen sürücü ise ekin tarlasına doğru gittikten sonra geri gelirken, şarampolden aşağıya yuvarlandı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarıcı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Aracın arkasından aşağıya inen araç sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunulurken, içerisinde yanma olduğu ve kapılarının kilitli olduğu belirlenen otomobil, itfaiye görevlileri tarafından camları kırılmak suretiyle açılarak söndürüldü.

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ARAÇTAN İNDİ ARAÇ AŞAĞI İNMEYE BAŞLADI

Olay anını gören vatandaşlar, otomobilin mahalle içine doğru gittiğini belirterek, “Yol bittiğinde geri döndü ve kesim alanının kıyısında araçtan indi. Bu sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü araçtan uzaklaşıp bağırarak ekin tarlasına doğru giderken araç aşağıya doğru inmeye başladı. Araç takılıp durduğunda araç sürücüsü de geldi ve inmeye çalışırken yuvarlandı” diye konuştular.

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FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEMİŞ

Kazayı ucuz atlatan Rus ve Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, Antalya’da ikamet ettiğini, fotoğraf çekmek amacıyla geldiğini, araçtan bir anda dumanlar çıkınca paniğe kapıldığını dile getirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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