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Antalya'da kan donduran olay... Kız arkadaşını sokak ortasında öldürdü, aynı silahla intihar etti!

30.07.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokakta tartıştığı kız arkadaşı Merve Girişmek'i tabancayla başından vurarak öldüren, 300 metre uzaklaştıktan sonra kendi başına da ateş eden Batuhan Cambak, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İşte kan donduran haberin detayları...

Antalya'da kan donduran olay... Kız arkadaşını sokak ortasında öldürdü, aynı silahla intihar etti!

Antalya'da sokakta tartıştığı kız arkadaşını vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına ateş eden genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Batuhan Cambak ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Merve Girişmek sokak ortasında tartışmaya başladı.

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Tartışma sırasında Batuhan Cambak, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp kız arkadaşını kafasından vurdu. Hızla olay yerinden koşarak kaçan genç, yaklaşık 300 metre ileride 6864. Sokak'ta silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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Batuhan Cambak özel bir hastaneye kaldırılırken, Merve Girişmek ise Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, diğer gencin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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