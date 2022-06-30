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Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisini boğazından bıçakladı, kimseyi yaklaştırmadı

30.06.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Özkan G. isimli şahıs, sokakta tartıştığı ve sevgili oldukları öğrenilen Naciye K.'yi bıçakla boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde yatan kadına mahalle sakinleri yardım etmek istedi ama Özkan G. bıçak tehdidiyle kimseyi yaklaştırmadı.

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisini boğazından bıçakladı, kimseyi yaklaştırmadı

Olay, Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Özkan G. ile sevgili olan Naciye K. sokakta oturdukları tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özkan G., yanında bulunan bıçakla Naciye K.'yi boğaz ve boyun kısmından defalarca yaraladı. Naciye K., bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesleri duyan komşular sokağa çıkarak olaya müdahale etmek istedi. Elinde bıçak bulunan Özkan G., yerde yatan Naciye K.'nin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Apartmandan inen iki kişi, Özkan G.'yi ikna etmeye çalışsa da Naciye K.'nin başını ayaklarının arasına alan Özkan G., bıçakla tehdit ederek kimseyi yaklaştırmadı.

TEPKİLER ARTINCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ve vatandaşların artan tepkisi üzerine Özkan G., yaya olarak kaçtı. Naciye K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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'BIÇAĞI ETRAFA SALLADIĞI İÇİN KİMSE BİR ŞEY YAPAMADI'

Sesleri duyduğunu ve oturduğu evin balkonuna çıktığını ifade eden Fatma Rıfatoğlu, "Bağrışmalar vardı ve biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" dedi.

'AMBULANS GELDİ VE KADINI GÖTÜRDÜ'

Çıkan seslerden dolayı balkona çıktığını dile getiren Sebahat Rıfatoğlu, "Olayda ilk olarak kavga vardı ve sonradan bıçak olayı çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm" diye konuştu.

'CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI'

Özkan G.'nin Naciye K.'yi bıçakladıktan sonra yere yatırdığı ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 tane erkeğin Özkan G.'yi ikna etmeye çalışmasının yanı sıra, Naciye K.'nin ambulansa alınması yer alıyor.

(DHA)

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