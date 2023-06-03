Antalya'da korku dolu anlar! Bıçağı boğazına dayadı, kimseyi yanına yaklaştırmadı

Olay, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2973 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan ve uzaklaştırma kararı bulunan Ş.S. (43), çocukları ile görüşmek istedi. İddiaya göre, şahsın bu isteği ailesi tarafından kabul edilmeyince eline bıçak alarak sağ sala sallamaya başladı. Şahıs zaman zaman da bıçağı boğazına dayayarak kimsenin kendisine yaklaşmasına izin verdi.

VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre mücadele etti. İkna çalışmalarına tepki vermeyen şahıs için olay yerine müzakereci polis de geldi. Polislerin şahsın sakinleşmesi için su da ikram etti. Şahsın isteği üzerine mahalleden sevdiği bir kişi polis ekipleri tarafından olay yerine çağrıldı. Meraklı vatandaşlar ise olup biteni film izler gibi izledi.

1 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

Şahıs yaklaşık 1 saat sonra mahallede tanıdığı kişi tarafından ikna edilerek elinden bıçak alındı. Ardından ise kendisini ikna eden adamın elini öperek, “Seni severim, hatırını kıramam” demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA





