Antalya'da korku dolu anlar: İmdat, boğulacağız burada

Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak’taki bir sitede binanın birinci katından saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sitede oturan vatandaşlar, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi. Kiracının oturduğu dairede kalanlar, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı.

'İMDAT, BOĞULACAĞIZ BURADA'

Sitede oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini terasa attı. Dumandan etkilendikleri görülen bazı ev sahipleri, “İmdat, boğulacağız burada" diyerek yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Terasa çıkanlar ise itfaiyenin yardımı ile indirildi. Yangın çıkan dairede maddi zarar oluştu.

'EVİMİZ GİTTİ'

Yangında sırasında terasa çıkan ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşi ve çocuğuyla terasa çıkıp kurtarılmayı bekleyen babanın, "Evimiz yanıyor şu anda. Duman yukarı çıktı, nereye gidiyorlar. Bizim ev de yanıyor. Evimiz gitti" diyerek aşağıda bekleyenlere seslendiği duyuldu. Çocuğun ise korkuyla "Başkasının evinde kalabiliriz değil mi?" diye sorduğu babanın, "Kalırız bir tanem korkma. Her şeyimiz gitti" dediği görüntülere yansıdı.