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Antalya'da korkunç olay! Para için tartıştığı babasını başına mermer vurarak öldürdü

23.04.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaşanan korkunç olayda, Mehmet A.Y. bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral’ı (61) para nedeniyle tartıştı. 23 yaşındaki genç çıkan tartışmada babasını başına mermer vurarak öldürdü. Olay yerindeki babasının arkadaşının cep telefonunu kırarak polisi aramasını engelleyen şüpheli, sokakta yalın ayak dolaşırken vatandaşların ihbarıyla yakalandı. Şüpheli, sokaktaki vatandaşlara ise ‘Babama mı bir şey mi oldu?’ diye sordu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan kokoreç dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreç dükkanında kalan Mehmet Fuat Saral’ın yanına, bebekken evlatlık verdiği Mehmet A.Y. para istemek için geldi.

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BAŞINA MERMERLE VURDU

Baba ile oğlu arasında tartışma çıkarken, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Mehmet A.Y., tartışmanın büyümesi üzerine babası Saral’ın başına mermerle vurdu. Cemil G.’nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreç dükkanına giren sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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'BABAMA BİR ŞEY Mİ OLDU?'

Cemil G.’nin ifadesi ile çevredekilerin beyanına başvuran polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.Y.’nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa da ‘Babama mı bir şey mi oldu?’ dediğini belirledi.

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Çevrede arama yapan polis ekipleri, Mehmet A.Y.’yi yalın ayak vaziyette kaçarken yakalarken, ayakkabıları ise kokoreç dükkanında bulundu.

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CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet A.Y.’nin sağlık kontrolünde, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenirken, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mehmet A.Y.’nin, babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını da söylediği öğrenildi.

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Mehmet Fuat Saral’ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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