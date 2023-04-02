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  4. Antalya'da korkutan anlar! Tramvayın altında kalan genç kızın yardımına ekipler koştu

Antalya'da korkutan anlar! Tramvayın altında kalan genç kızın yardımına ekipler koştu

02.04.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen genç kız tramvayın altında kalarak sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan genç kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da korkutan anlar! Tramvayın altında kalan genç kızın yardımına ekipler koştu

Kaza, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinde karşıya geçmek isteyen Aleyna Ş. (28), bir anda tramvayın altında kaldı. Genç kızın tramvay altında kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralı genç kız itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile duran tramvay seferleri tekrar başladı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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antalya tramvay

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