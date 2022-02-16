Antalya'da liseli kavgası! Tezahürat ettiler: Uff helalsin, vur vur

Olay, Antalya Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı 2 liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı. Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

''VUR EFE, HELALSİN''

Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti. Liselilerin 'Uff helalsin', 'Vur vur', 'Vur lan Efe' sözleri de videoda duyuldu. Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı. Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

(DHA)

