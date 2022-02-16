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Antalya'da liseli kavgası! Tezahürat ettiler: Uff helalsin, vur vur

16.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 liselinin kavga anları yürekleri ağza getirdi. Öğrenciler kavgaya tutuşurken diğer arkadaşların da 'Uff helalsin', 'Vur vur' diyerek bağırması videoda duyuldu. O anlar , cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da liseli kavgası! Tezahürat ettiler: Uff helalsin, vur vur

Olay, Antalya Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı 2 liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı. Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

''VUR EFE, HELALSİN''

Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti. Liselilerin 'Uff helalsin', 'Vur vur', 'Vur lan Efe' sözleri de videoda duyuldu. Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı. Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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