Antalya'da lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Hırsızlık olayı, 10 Ocak günü Aksu ilçesinde meydana geldi. M.A., girdiği evden aldığı anahtarla, Hasan A.'ya ait park halindeki lüks otomobili çalıp kaçtı. Otomobilinin yerinde olmadığın fark eden Hasan A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen İl jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Aksu İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede bulunan onlarca kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, M.A'nın, çaldığı otomobille Finike ilçesine doğru seyir halinde olduğu belirlendi. Operasyonu bu yönde sürdüren dedektifler, otomobilin yerini belirleyip, operasyon yaptı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Hırsızlık şüphelisi M.A. çaldığı otomobille yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Otomobiline kavuşan Hasan A., JASAT dedektiflerine teşekkür etti. (DHA)

