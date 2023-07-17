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  4. Antalya'da minibüs şarampole devrildi: 11 kişi yaralandı

Antalya'da minibüs şarampole devrildi: 11 kişi yaralandı

17.07.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şarampole devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Antalya'da minibüs şarampole devrildi: 11 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Ali Çelik'in kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Korkuteli-Tefenni yolu Dereköy mevkisinde yoldaki mıcırdan çıkmak için manevra yaparken şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yolculardan İbrahim Topuz, Olga, Kezban Gümüş, Havva Altıngem, Halil Ergin, Aysel Dikmen, Şerife Ilgın, Ahmet İlhan Alkar, Salih Mercan ve Ümmü Gündüz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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