Antalya'da motosiklet ile scooter çarpışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter çarpıştı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde 30 metre uzağında motosikleti gören scooter kullanıcısı ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti. Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken, kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

(İHA)

