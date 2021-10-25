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  4. Antalya'da motosiklet ile scooter çarpışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı

Antalya'da motosiklet ile scooter çarpışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı

25.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da motosiklet ile martı olarak tabir edilen scooter kafa kafaya çarpıştı. İlginç kaza sonrası ortaya komik görüntüler çıktı.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter çarpıştı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde 30 metre uzağında motosikleti gören scooter kullanıcısı ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti. Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken, kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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