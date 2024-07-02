Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!

Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun, akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Serik eski Cuma pazarı mevkiinde toplanan bir grup, sloganlar atarak meydana geldi. Eylemciler ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyelilere ait araçlara taşlar atarak zarar verdi, ters çevirdi.

Suriyelilere ait bir motosiklet cadde ortasında ateşe verilerek yakıldı. Göstericiler motosiklete müdahale etmek için gelen itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu.

Gece ilerleyen saatlerde eylemciler, Suriyelilere ait iş yerlerine taşlarla saldırıp camlarını kırdı. Olaylara Serik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ve TOMA'lar ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri müdahale etti.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk de eylemcileri yatıştırmaya çalıştı.

03.00'TE YATIŞTIRILDI

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir, polis aracının hoparlöründen toplananlara seslenerek “Lütfen arkadaşlar herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Duyarlı olalım ve dağılalım. Herkes evine gitsin. Polisimize yardımcı olalım" dedi. Olaylar, polisin çabasıyla saat 03.00 sıralarında yatıştırıldı.

İKİ KİŞİYE GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri'de yaşanan taciz olayının ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan şüpheliler M.T. ve D.A., gözaltına alındı.

İKİ MOTOSİKLET YAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde bir grubunu Suriyeli sığınmacılara yönelik eyleminin zararı gündüz saatlerinde görüntülere yansıdı.

Dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve saat 03.00'e kadar süren olaylarda, ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyeli sığınmacıların araçlarına, iş yerlerine ve evlerine taş atılıp zarar verildi.

Suriyelilere ait 2 motosiklet, cadde ortasında ateşe verilip yakıldı.

Gece meydana gelen olaylarda ev, iş yeri ve motosikletlere verilen zarar, gündüz saatlerinde kameralara yansıdı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





