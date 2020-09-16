Antalya'da servisçilerin eyleminde arbede: Bu karardan vazgeçilmelidir

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Genel Kurulu’nun 04.07.2019 tarih ve 2019/07-320 sayılı kararı ile 01.09.2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik karar alındı. Bugün ise kararın uzatılmasına yönelik komisyon tekrar toplandı ve oylama gerçekleştirdi.Toplantı esnasında UKOME binası önünde toplanan 100 kişilik C plakalı servis araç sahipleri ve şoförler, ellerinde dövizlerle toplantı sonucunu beklemeye başladı.

SERVİSÇİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

21 kurumun katıldığı komisyon toplantısında 16 temsilci sürenin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına yönelik oy kullanırken, 5 temsilciyse uzatılmaması yönünde tercihini kullandı. Daha önce 1 Eylül tarihi ile geçerli kılınacak zorunluluk kararının, yıl sonuna uzatıldığını duyan servisçiler, karara tepki gösterdi. Servisçiler belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını da ileri sürerek, UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdiler. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. Gerginliğin artması üzerine olay yerinde hazır bulunan çevik kuvvet ekipleri, olası bir taşkınlığa karşı önlem aldı. Öfkeli kalabalığı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik yatıştırmaya çalıştı. Kalabalık bir süre sonra bina kapısı önünden uzaklaştı.