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  4. Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu

Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Antalya'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne koştu. Sahildeki kalabalık, maske ve fiziki mesafe kuralına uymadı.

Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29, nem oranı ise yüzde 54 ölçüldü. Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığı 31 derece hissedilirken sıcak hava ve nemden bunalan yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Sahilde kimi denize girip Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin keyfini sürerken, kimi ise sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih etti.

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Sahile yakın bir noktadaki yeşil alanda ise bazı vatandaşların gölgede çimler üzerinde oturdukları dikkati çekerken ne maske ne de fiziki mesafe kuralına uyuldu.

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DHA

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