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  4. Antalya'da şoke eden an! Horoz önce 'Allah' sonra 'anne' diye bağırmaya başladı: Adeta yalvarıyordu

Antalya'da şoke eden an! Horoz önce 'Allah' sonra 'anne' diye bağırmaya başladı: Adeta yalvarıyordu

25.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta kesmek için yakaladığı horoz bıçağı görünce ''Allah'' sonrasında ise iddiaya göre 'anne' diye bağırmaya başladı. Yaşadıkları şok anını anlatan Ali Dibek, Bıçağı boynuna dayayıncaya kadar her şey normaldi. Bıçağı dayayıp tam keseceğim sırada 'Allah' diye bir ses duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık. Ses horozdan geliyordu. Yeniden hamle yaptığımda bu kez de 'Anne' diye ses çıkardı. Adeta yalvaran bir hayvanı kesemeyeceğimizi anlayıp vazgeçtik” dedi.

Manavgat’ta yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti. Eşiyle birlikte evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten dışarı çıktı. Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce 'Allah', ardından da 'Anne' diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken ne yapacağını şaşırdı.

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''BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

2 yıl önce tavuklarının 6’sı horoz olmak üzere çok sayıda yavrusu olduğunu belirten Ali Dibek “6 horozdan 5 tanesini kesip yedik. Horozları kesmemizin nedeni ötmemeleriydi. Bugün de eşimle birlikte bu horozu kesip yemeye karar verdik. Kümese girip yakaladım. Bıçağı boynuna dayayıncaya kadar her şey normaldi. Bıçağı dayayıp tam keseceğim sırada 'Allah' diye bir ses duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık. Ses horozdan geliyordu. Yeniden hamle yaptığımda bu kez de 'Anne' diye ses çıkardı. Birkaç kez aynı şeyi denedim. Hepsinde 'Anne' diye bağırdı. Biz de anne diye adeta yalvaran bir hayvanı kesemeyeceğimizi anlayıp vazgeçtik” dedi.

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Kümesten diğer tavuklarla birlikte gezip otlamak için dışarıya bırakılan horoz, sahibinin eline alarak kesecekmiş gibi sallamasıyla birlikte sürekli olarak 'Anne' diye ses çıkarmasının yanında tavuklarla birlikte gezip otlarken, horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi ses çıkarıyor.

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(İHA)

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antalya
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