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Antalya'da tüyler ürperten cinayet! Şarampole yuvarlanmış araç içinde bulundu, boğazında...

15.09.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şarampole yuvarlanmış bir araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı. Boğaz kısmında kesici alet izine rastlanan ceset, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Alanya Adliyesi Morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimliğinin Mustafa Turaç olduğu öğrenilirken, haberi alan gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Antalya'da tüyler ürperten cinayet! Şarampole yuvarlanmış araç içinde bulundu, boğazında...

Olay, 22.30 sıralarında Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede şoför koltuğunda adının Mustafa Turaç olduğu öğrenilen 28 yaşındaki gencin cesedini buldu.

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CESET MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki parmak izi çalışmaları ve savcı incelemesinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Alanya Adliyesi Morguna kaldırıldı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Turaç'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Araç, incelemelerin ardından bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla alınarak daha geniş bir araştırma için emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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