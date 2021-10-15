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  4. Antalya'da yola saçılan paraları kapmak için birbiriyle yarıştılar

Antalya'da yola saçılan paraları kapmak için birbiriyle yarıştılar

15.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir araçtan yola kağıt paralar saçıldı, bunu gören vatandaşlar akan trafiğe aldırış etmeyip yola fırlayarak paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki bir caddede yaşandı.

Bir araçtan yüzlerce kağıt paranın saçıldığını gören yaya ve bazı sürücüler, akan trafiğe karşın yola fırlayarak paraları toplamaya başladı. Paraların sahte olup olmadığını da kontrol eden vatandaşlar, toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra yollarına devam etti.

"KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ"

O anlar araç kamerasına yansırken, paraların araçtan nasıl saçıldığı ise merak konusu oldu. Görüntülerin kaydedildiği aracın sürücüsü, o anları, "Adamın paralarını aldılar. Yukarıdan biri para serpiştirdi, kapış kapış gitti" sözleriyle anlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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