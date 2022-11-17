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  4. Antalya'da yürekler ağza geldi! Film izler gibi izlediler... İntihar girişimini ekipler engelledi

Antalya'da yürekler ağza geldi! Film izler gibi izlediler... İntihar girişimini ekipler engelledi

17.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 40 metrelik falezin ucuna oturarak intihar teşebbüsünde bulunan genci müzakereci polis 30 dakika sonunda ikna etti. Gencin ailesi ile sorunları olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşananları merak ederek olay yerine koşan vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi.

Antalya'da yürekler ağza geldi! Film izler gibi izlediler... İntihar girişimini ekipler engelledi

Olay, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı falezlerde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 40 metrelik falezin ucunda İlhan B.(27)’nin tehlikeli bir şekilde oturduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir sure sonra ise genç aramak istediği kişilere ulaşamadığını belirterek cep telefonunu polis ekibine verdi. Şahıs kimsenin yanına yaklaşmasını istemedi. Ekipler karada ikna etmek için çalışırken deniz polisi de gencin atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

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30 DAKİKADA İKNA OLDU

Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis de geldi. Müzakereci polis gencin yanına oturarak 30 dakika sonra ikna etti. İkna edilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede gencin, ailesi ile sorunları olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

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Diğer taraftan olanı biteni merak eden vatandaşlar ise parkın çeşitli bölgelerinden yaşananları film izler gibi izledi. Bir kadının o anları cep telefonu ile kayda alması ise şaşkınlık oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya intihar girişimi

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