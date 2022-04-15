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  4. Antalya'daki korkunç olay kamerada! Güpegündüz pompalıyla vurdu

Antalya'daki korkunç olay kamerada! Güpegündüz pompalıyla vurdu

15.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da marketin önünde Burhanettin Limoncu'yu göğsünden pompalı av tüfeğiyle vuran 19 yaşındaki Berat Sevim, yakalandı. Sevim, polise verdiği ilk ifadesinde Limoncu'yu annesi ile birlikte yaşamasını kabullenemediği için vurduğunu anlattı. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler ise dehşete düşürdü.

Antalya'nın Serik ilçesindeki korkunç olay, dün saat 15.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Zarife Uysal ile evlilik kararı alan Burhanettin Limoncu, kiraladıkları evi yakınlarıyla temizlemeye gitti. Limoncu temizlik yapılan dairenin bulunduğu binanın bahçesinde beklerken Zarife Uysal'ın oğlu Berat Sevim yanına geldi.

MARKETİN ÖNÜNDE POMPALIYLA VURDU

Taraflar arasında tartışma çıktı, Sevim, pompalı av tüfeğiyle Limoncu'yu kovaladı. Sevim, Limoncu'yu sığındığı marketin önünde vurdu.

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ALANYA'DA YAKALANDI

Yüz, kol, bacak ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Burhanettin Limoncu, çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Olayın ardından otomobiliyle kaçan Berat Sevim ise Alanya ilçesinde polis tarafından yakalanıp adli işlemler için Serik'e getirildi

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ANNESİNİN EVLİLİGİNE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN VURMUŞ

Polis merkezindeki ifadesinde Sevim, annesi Zarife Uysal'ın birlikte yaşama isteği üzerine 2 gün önce Serik'e geldiğini, annesinin Limoncu ile evlenmesini istemediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Sevim, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bu arada Zarife Uysal'ın dün Serik Adliyesi'nde savcılığa verdiği dilekçede kendisini tehdit eden oğlu hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada saldırı anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sevim'in Limoncu'yu kovaladığı, tüfekle ateş edip kaçtığı görüldü. Limoncu'nun markete sığınırken plastik tabure ile kendini korumaya çalışması o sırada marketten çıkan bir kadının da önünde yer alan Berat Sevim'i eliyle önlemeye çalıştığı görülüyor.

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Tedavisi süren Burhanettin Limoncu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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(DHA)

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