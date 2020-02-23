Antalya Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ruhsatsız fırın uyarısı!

Antalya'da yerel mahkemenin, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğuna hükmetmesinin, Bölge İdare Mahkemesi'nin aynı yönde karar vermesinin ardından başlayan tartışmaya Antalya Fırıncılar Odası da katıldı. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ucuz ekmek konusunda yaşananların Türkiye'nin genel sorunu olduğunu söyledi. 2010 yılında Türkiye'de 1200 un fabrikası varken sayının 400- 450 civarına düştüğünü belirten İnce, "Bu sayı da fazla, 110- 120 un fabrikası Türkiye'ye yeter. Kontrolsüz şekilde un fabrikası açılıyor. Kapasitenin üstünde un fabrikası olunca kontrolsüz bir üretim var ve sürekli batıyorlar. 2019 yılı içinde 150- 200 arasında un fabrikası kapandı. En küçük batan 25- 30 milyon lira batıyor. Ekmek ön planda olduğu için un işi hep arka planda kalıyor. Herkes ekmek fiyatlarını biliyor ama un fiyatını bilen sayısı yok denecek kadar az" dedi.

'GEÇEN YIL 55 FIRIN KAPANDI'



Fırınların 35 kalem hammadde girdisi olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

"2019 yılında Antalya'da 55 fırın kapandı. Fırın açmak kapatmak adeta mevsimlik oldu. 6 ay açık, 6 ay kapalı. Sürekli açıp kapatanların çoğu devleti dolandırıyor. Bu duruma devlet eli değmeli. Geçen yıl ayakta kalmak için evimi sattım, bu beni bir yıl idare eder. İşler yolunda gitmezse ben de bir sene sonra işi bırakırım. Ucuz ekmek davasında mahkemeyi kaybeden firma 3 defa el değiştirdi. İlk devreden firmanın avukatı FETÖ'den içeri girmiş. Sonra devir alanların davadan haberi bile yok. Bu dava Rekabet Kurulu'na intikal ettirilse dava düşer. Rekabet Kurulu'nda mal rayiç bedelinin üstünde satılmadığı için isterse bedava verir diyor. Türk Ticaret Hukuku'nda ise mal değerinin altında satılamaz deniliyor."