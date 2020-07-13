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Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karapınar Mahallesi, Kaplanhanı Yaylası yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Veli Uçak (58), yönetimindeki otomobille seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç 30 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında ambulansla Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren 2’si kadın 3 kişi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyelere halat bağlanarak çıkarıldı. Olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, toplanan kalabalık ise dikkat çekti. Cenaze aracına alınan Veli Uçak, Yaşar Uçak ve Ayşe Uçak cansız bedeni Alanya Belediyesi Morgu’na konuldu. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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MUHTAR YILMAZ: YETKİLİLERDEN DESTEK İSTİYORUZ

Karapınar Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz, bu yolda neredeyse her ay ölümlü kazalar olduğunu aktardı. Yılmaz, “Bununla ilgili defalarca dilekçelerimiz oldu. Alanya’dan buraya ambulans 1 saat 15 dakikada geliyor. Şimdi de aynı sürede geldi. Yaralılar vardı. Bununla ilgili mahallemize hiç olmazsa yaz aylarında mobil ambulans, doktor, kazalarda, yılan sokmaları gibi olaylarda duruma müdahale etmek için bir ekip istiyoruz. Bölgede kendi mahallem hariç 12 yaylanın muhtarıyım. Geçen hafta Söğüt Yaylası’nda yine bir vurulma olayı oldu. Bunun gibi çok benzer olaylar oluyor ama müdahale geç oluyor. Bunun için buraya çok acil bir şekilde, dilekçelerimiz de mevcut, mobil sağlık ekibi istiyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz” dedi.

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"TAKLALAR ATIYOR KARŞIYA ÇARPIYOR"

Kazaya şahit olan Ahmet Yılmaz da, sürücünün kalp krizi geçirdikten sonra çınar ağacına çarptığını söyledi. Yılmaz, “Oradan taklalar atıyor karşıya çarpıyor. Sağ kurtulanlardan bir tanesi araçtan fırlıyor. Araçta önde 3 arkada 4 kişi var. Önden 2 arkadan da 1 kişi vefat ediyor. Çocuklar ve bir bayan sağ kurtuldu” diye konuştu. (İHA)

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