Erdoğan'dan 'Sinan Ateş' talimatı! Ayşe Ateş'in anlattıklarını duyunca hemen vermiş: "Kızlarımla dün gece rahat uyuduk"

2022'de başkent Ankara'nın göbeğinde gerçekleşen Sinan Ateş suikastının yankıları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş bugün ise Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleşen kritik temasın detayları merak uyandırıyordu. Ayşe Ateş o görüşmede konuşulanları bizzat açıkladı.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA: DERTLEŞTİK ASLINDA

Dün görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Ayşe Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." demişti.

AYŞE ATEŞ'İN ERDOĞAN'A HEDİYELERİ

Bugün de sosyal medyadan görüşmenin merak edilen diğer ayrıntılarını paylaşan Ayşe Ateş şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin detaylarına dair kamuoyuna bilgilendirme: Sayın Cumhurbaşkanı’mıza içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in “Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar” isimli kitabını hediye ettim.

ERDOĞAN'DAN 'SİNAN ATEŞ' TALİMATI

Görüşme esnasında, Sinan’ın hakkında ve benim hakkımda ortaya atılan FETÖ’cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilip hakkımızda kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını ve neticenin de kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettim.

"İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ"

Sayın Cumhurbaşkanı’mıza; Sinan’a ve bana atılan diğer iftiraları ve bana yöneltilen bütün tehditleri de bir bir anlattım. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a konuyla ilgilenilmesi, bu kişiler hakkında işlem yapılması için ivedilikle harekete geçilmesi talimatı verdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi. Bu kapsamda bugüne dek özellikle sosyal medya üzerinden hem Sinan’a hem de bana yönelik yapılan tehdit ve hakaretleri içeren ekran görüntüleriyle oluşturduğumuz arşivi dosya hâline getirip avukatımız Sayın Ali Yücel aracılığı ile ilgili makamlara en kısa sürede teslim edeceğiz.

"KIZLARIMLA DÜN GECE RAHAT UYUDUK"

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar ihtiva ediyor. Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi.

"BU BAŞARI YA DA ZAFER DEĞİL"

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı kabulü bir başarı yahut kazanılmış bir zafer değildir. Çünkü bize göre gerçek başarı adalet tesis edildiğinde, gerçek zafer ise bütün azmettiricilerin ve faillerin bileğine kelepçe takıldığında elde edilecektir. Şüphesiz ki bu zafer de başarı da aziz milletimizin adalete inanan vicdan sahibi insanlarına ait olacaktır. Bu yolun sonunda “Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!” diyenler kazanacaktır.

"MÜCADELEMİZ YENİ BAŞLADI"

Mücadelemizin ne ortasındayız ne de sonunda. Mücadelemiz yeni başladı. Eskisinden daha gür bir sesle “Adalet! Adalet!” diye haykıracağız. Hukuktan üstün olduğu, yargıyı etki altına alabileceği, işlediği cinayeti karartabileceği gafletine düşen her kim varsa hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedirecek, bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceğiz."

PAYLAŞIMINI AYETLE NOKTALADI

Ayşe Ateş, paylaşımın sonunda Nisa Suresi'nde geçen şu ayete yer verdi:

“Eğer dilinizi eğip büker, gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, başınıza geleceği siz düşünün! Zira Allah, yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





