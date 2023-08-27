HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'nın Tarzan'ı kan ter içinde bıraktı! Çıplak adam duvardan duvara atladı, kaçamayacağını anlayınca bakın ne yaptı

Antalya'nın Tarzan'ı kan ter içinde bıraktı! Çıplak adam duvardan duvara atladı, kaçamayacağını anlayınca bakın ne yaptı

27.08.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da A. K. (40) adlı adam çıplak halde oradan oraya koşturup duvardan duvara atlayarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini peşine taktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A. K., çıktığı yerde mahsur kalınca yardım istedi ama yardıma gelen ekipleri hayli uğraştırdı. Bir süreliğine ikna olan adam tekrar kaçmaya başladı, vatandaşlar meraklı gözlerle o koşuşturmacayı izledi.

Antalya'nın Tarzan'ı kan ter içinde bıraktı! Çıplak adam duvardan duvara atladı, kaçamayacağını anlayınca bakın ne yaptı

Antalya'da Tarzan'ı aratmayan adam demirlere tırmandı, polislerden kaçıp şemsiyeye çıktı, ekiplere uzun süre ter döktürdü. Önce yukarı çıkmak istese de ekipleri gördüğünde kaçan şahıs, üzerine çıktığı şemsiyenin yırtılmasıyla dikkati dağıldı ve aşağı atladı. O anda çıplak adamın etrafı kuşatıldı...

AW017307_02

YASAK BÖLGEDEN İNDİ, GERİ ÇIKAMADI

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1470 sokak üzerinde falezlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; A. K. (40) sabah saatlerinde yasak olan bölgeden falezlerin aşağısına indi. Bir süre sonra ise geri çıkmak istedi.

AW017307_01

A. K., çıkmak istediği yerde demirlerle çevrili olmasından dolayı çıkamadı. Yardım çağrısının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen adam ekipleri görünce bu kez yukarı çıkmak istemedi.

AW017307_10

Polis ve itfaiye ekipleri çıplak olan şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat dil döktü. İkna çalışmalarını merakla izlemek isteyen vatandaşlar ise ip gibi dizilerek o anları dört gözle takip etti.

AW017307_09

POLİSLERDEN KAÇTI, ŞEMSİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

İkna çalışmalarının devam ettiği sırada şahıs demir bariyerleri tırmanarak yukarı çıkıp üzerini giyindi. Polis ekipleri şahsın sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmesini isterken şahıs ise kaçmaya başladı. Çalılıkların arasından polislerden kaçan adam, bir süre sonra kaçamayacağını anlayınca bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. İşletme çalışanı bir kişi şahsı indirmek için şemsiyenin üzerine çıkınca şahıs da tekrar kaçmak istedi. İşletme çalışanları ise sürekli şahsa düşebileceği uyarısında bulundu.

AW017307_12

Bu sırada şemsiye ise yırtıldı, düşeceğini anlayan adam karşıya duvarın üzerine atladı. Polis ekipleri tarafından etrafı sarılan adam bir süre sonra yakalanarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ekiplere teslim edildi.

İlginizi Çekebilir

Fethiye'de Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görseller tepki çekti! Muğla Valiliği'nden açıklama geldi: "İşlem başlatıldı"

Fethiye'de Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görseller tepki çekti! Muğla Valiliği'nden açıklama geldi: "İşlem başlatıldı"

 'Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz' diyerek duyurdu!

'Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz' diyerek duyurdu!

'Deprem beklentim biraz değişti' diyerek açıkladı

'Deprem beklentim biraz değişti' diyerek açıkladı

AW017307_04

AW017307_11

AW017307_03

AW017307_06

AW017307_05

AW017307_07

AW017307_08

AW017307_13

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı! 7 ay sonra acı haber geldiEnkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı! 7 ay sonra acı haber geldi
Kedinin cesareti takdir topladı! Kafa tutup geçmelerine izin vermediKedinin cesareti takdir topladı! Kafa tutup geçmelerine izin vermedi
HDP'de başkanlık değişimi: Yeni isimler belli oldu! Yeşil Sol Parti...HDP'de başkanlık değişimi: Yeni isimler belli oldu! Yeşil Sol Parti...
Anahtar Kelimeler:
Tarzan çıplak adam

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.