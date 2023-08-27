HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Deprem beklentim biraz değişti' diyerek açıkladı, Celal Şengör'ün İstanbul'dan ayrılması için 'yanlış anlaşıldı' dedi! Kayseri için 700 kilometrelik canlı fay uyarısı

'Deprem beklentim biraz değişti' diyerek açıkladı, Celal Şengör'ün İstanbul'dan ayrılması için 'yanlış anlaşıldı' dedi! Kayseri için 700 kilometrelik canlı fay uyarısı

27.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'taki depremler sonrası "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" diyen Görür, Prof. Dr. Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etme kararıyla ilgili konuştu. "Doğu Anadolu'daki deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir" uyarısında bulunan Görür, "700 kilometrelik fayın üzerinde oturuyor" diyerek Kayseri için dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Deprem beklentim biraz değişti' diyerek açıkladı, Celal Şengör'ün İstanbul'dan ayrılması için 'yanlış anlaşıldı' dedi! Kayseri için 700 kilometrelik canlı fay uyarısı

Beklenen İstanbul depreminin gün geçtikçe daha da yaklaştığı konusunda uyarılarını sürdüren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu.

NACİ GÖRÜR: "6 ŞUBAT SONRASI DEPREM BEKLENTİM BİRAZ DEĞİŞTİ"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Prof. Dr. Görür, "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" dedi. 6 Şubat'taki depremlerin pek çok şeyi etkilendiğini belirten Görür, "Şimdi bu 6 Şubat'taki depremleri herhangi bir fayın levhanın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada birbirine bağlı olan 3 levha ciddi hareket yaptı burada. En azından 7-7,5 metre hatta 10 metre. Bu levhaların bu kadar büyük boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Özellikle faylardaki stres alanını değiştirdi." diye konuştu.

"O İLLERİ TEK TEK UYARDIK"

Söz konusu Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgedeki illeri tek tek uyardıklarının altını çizen Görür, "Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvettir. İşte bu levha hareketleri her fayın içine o kuvveti yükledi. Celal Şengör de aynı şeyi söyledi. Bu deprem olduktan sonra 7 Şubat'ta biz dedik ki Hatay'a dikkat edin, Adana havzasına dikkat edin. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da da bazı depremler oldu. Malatya'ya ve Elazığ tarafına da dikkat edin dedik ama Elazığ'da ben büyük bir sorun görmüyorum. Malatya Doğanşehir fayına ise dikkat edin diye özellikle altını çizdim. Tunceli Ovacık fayına doğru da dikkat etmek gerekiyor." dedi.

fdsfgsdg

"Hatta Adana'da, Kayseri'de, Sivas'ta ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmam. Hatta Hakkari ve Adıyaman arasında olursa da şaşırmam" dediğini aktaran Görür, Doğu Anadolu'ya dikkat çekti.

"ERKEN HAREKETE GEÇME OLABİLİR"

Görür "Yani şimdi Doğu Anadolu'daki deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Çünkü Doğu Anadolu; Avrasya'yla Arap Yarımadası arasında sıkışıyor."

KAYSERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "CANLI BİR FAYIN ÜZERİNDE OTURUYOR"

Bazı bilim insanlarının yanlış cümleler kurmasını eleştiren Görür, Kayseri'yi örnek göstererek "Ama bazı insanlar yanlış cümleler kuruyor. Diyorlar ki mesela 'Kayseri'de 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olmaz' Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. O fayın uzunluğu da 700 kilometre. Olmaz demek doğru değil." diye konuştu.

"CELAL ŞENGÖR'ÜN İSTANBUL TERK ETMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

Prof. Dr. Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Görür, "Cela lŞengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı. Sırf İstanbul'da farklılık oluşturulsun yani bu iş ciddiye alınmıyor diye bu kararı almıştır. Gittiği yer de çok yakın yer Çanakkale'dir. Celal en az benim kadar ülkesini seven bir insandır. Ben Türkiye jeolojisini inanarak söylüyorum Celal'den önce ve Celal'den sonra diye ayırıyorum." dedi.

celal

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşlarına zam için 3 formül!

Emekli maaşlarına zam için 3 formül!

 Talimat verildi: 81 ilde denetim! O satışlara ceza yağacak

Talimat verildi: 81 ilde denetim! O satışlara ceza yağacak

 Bu sözlerle uyardılar: "Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak"

Bu sözlerle uyardılar: "Piyasa daralacak, kimse ev alamayacak"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da şaşırtan yer! Definecilerle 'yaralanmalı olaylar' yaşanmışAnkara'da şaşırtan yer! Definecilerle 'yaralanmalı olaylar' yaşanmış
Aksaray'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralıAksaray'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı
Askerleri taşıyordu! ABD'den açıklama geldiAskerleri taşıyordu! ABD'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Kayseri naci görür

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.