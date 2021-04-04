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Antalya plajları onlara kaldı!

04.04.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısıtlama sonrası turizm kenti Antalya turistlere kaldı. Güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denize girip güneşlendi. Plajlarda özellikle Rus turistlerin ağırlıklı olduğu görüldü.

Turizmin başkenti Antalya’da bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 69 olarak ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler de soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Nisan ayı olmasına karşın yakıcı güneş eşliğinde uzun süre güneşlenen turistler, denize de girerek bol bol yüzdü. Bazı turistler sahil bandında spor yapmayı tercih ederken, polis ekipleri maske ve mesafe konusunda denetimler gerçekleştirdi.

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RUS TURİSTLERİN YOĞUNLUĞU GÖZE ÇARPTI

Sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz aylardaki kısıtlama haftalarına göre daha fazla olduğu dikkat çekerken, özellikle Rus turistlerin yoğunluğu da göze çarptı. Rus turistler bol bol güneşlenip, Akdeniz’in serin sularında uzun süre kulaç attı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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