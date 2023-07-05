Antalya sahilinde acı olay! Park halindeki otomobilde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsü Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilin içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize girmek için sahile gelen vatandaşlar otomobil içerisinde Ali Rıza A.'yı (40) hareketsiz halde gördü. Şahıs vatandaşların uyarısına cevap vermeyince durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Ali Rıza A.'nın üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.



Şahsın cansız bedeni Meraklı vatandaşlar ise olup biteni adeta film izler gibi izledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)





