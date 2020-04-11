Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan evcil ve sokak hayvanları için önemli karar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında yer alan Antalya’da, sokak ve evcil hayvanlar için önemli bir karar alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hayvanlarını otlatan çobanların yanı sıra, barınaklarda bulunan hayvanları beslemek isteyen gönüllüler ve köpeğinin ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların yasak dışında olduğunu bildirdi. Karaloğlu, vatandaşların köpeklerini kapısının önüne çıkarmak şartıyla ihtiyacını karşılayabileceğini duyurdu.

"KÖPEĞİNİ KAPISININ ÖNÜNE ÇIKARAN VATANDAŞLARIMIZ İSTİSNA"

Karaloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “#SSOKAĞAÇIKMAYASAĞI kapsamında hepimiz #EvdeKal’acağız ancak, mecburen hayvanlarını otlatan çobanlarımız, barınaklarında bulunan hayvanları beslemek isteyen gönüllülerimiz ve ihtiyacı için köpeğini kapısının önüne çıkaran vatandaşlarımız istisna. İlçe Kaymakamlarımız, Belediye başkanlarımız ve sahada görev yapan kolluk kuvvetlerimizden bu tür mecburiyeti olan vatandaşlarımızı istisna olarak değerlendirmelerini ve kolaylık sağlamalarını rica ederim. " ifadelerini kullandı. (İHA)





