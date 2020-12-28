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Antalya'ya tatile gelen turistin sır ölümü

28.12.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Antalya'ya tatile gelen turistin sır ölümü

Rusya'dan tatil için kız arkadaşı Oksana Komarova ile Antalya'ya gelen Pavel Khapaev odasında ölü bulundu. Khapaev'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Olay, sabaha karşı Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Rus Pavel Khapaev, konakladığı otel odasında, kız arkadaşı Oksana Komarova tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'UYANDIĞIMDA NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİM'

Oksana Komarova, polis merkezinde verdiği ifadesinde, tatil için iki gün önce geldiklerini belirterek, "Akşam alkol aldıktan sonra yattık. Saat 04.30 sıralarında uyandığımda Khapaev'in nefes almadığını fark ettim. Bunun üzerine otel yönetimine bilgi verdim" dedi.

Rus turistin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Kaynak: DHA


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