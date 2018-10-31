Antalya'da cinayet

Antalya'da pazarda çorap satan bir kişi, silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında motosikletiyle çorap satan, iki çocuk babası Mehmet Hür (37), panelvan araçtan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışma sırasında Hür'e silahıyla ateş eden kişi, plakası belirlenemeyen aracıyla olay yerinden kaçtı.

Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hür'ün öldüğünü belirledi. Hür'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

