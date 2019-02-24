Antalya'da cinayet

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dereköy Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk annesi L.U. (37), evine gelerek kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Durmuş Tayyar'a (38) av tüfeğiyle ateş açtı.

Başından vurulan Tayyar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Tayyar'ın cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

L.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

