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Antalya'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 00:22 | Son Güncelleme

Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Konyaaltı Sahili'nde denize giren kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler, 112 Acil Servis ve polise haber verdi.

Bu sırada vatandaşların denizden çıkardığı kişiye sahilde müdahalede bulunan sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Söz konusu kişinin, inşaat işçisi 32 yaşındaki Mehmet Eber olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eber'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Eber'in Afyonkarahisar'dan 5 arkadaşıyla Antalya'ya geldiği, akşam saatlerinde denize girdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma deniz Konyaaltı sahil

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