Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, kentteki fayton uygulamasına son verildi.

Belediye hizmet binasındaki meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleştirildi.

Türel, kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan faytonlarla ilgili nihai kararı verdiklerini söyledi.

Faytonların turizme hizmet etmesi açısından sosyal bir yaraya sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlemeye gidilmesi için bir yıldır çalıştıklarını aktaran Türel, 17 fayton olduğunu bildirdi.

Atlar olmadan bir araç teminine gitmeye çalıştıklarını aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimizi mağdur etmeyelim diye uğraştık. Türkiye'de buna benzer akülü fayton üreten bir tek firma var. Fiyatı araba fiyatından iki misli daha yüksek. Biz uygun bir fiyat olsaydı, belediye olarak verelim, çalıştıralım diyecektik. Ama bu ciddi bir bütçe gerektiriyor. Belediye olarak akülü fayton üretmeyi düşündük. Ancak bir netice alamadık. Kararımızı verdik. Burada çalışan kardeşlerimizi sosyal bir mağduriyet içerisine sokmadan çözeceğiz. O faytoncu kardeşlerimizi de sokakta bırakmayacak şekilde, ileride akülü fayton üretimi konusunda bir merhale alabilirsek o vakte kadar fayton uygulamasına son vereceğiz."

