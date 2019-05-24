Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)

FAYTONCULARDAN YASAĞA TEPKİ

Antalya'da, faytoncuların faaliyetini yasaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, Kaleiçi semtinde Saat Kulesi ve Kale Kapısı girişinde tramvay yolu üzerinde bekleme yapan faytoncular tepki gösterdi. "Muhittin Böcek kapıdan kovsa bacadan yine gelir bu işi yaparız" diyerek tepkilerini gösteren faytoncular, belediyede kendilerine vaat edilen işin ne olduğunu ise bilmediklerini söyledi.

Faytonculuk yapan Mahir İnaloğlu, yapacak tek işinin bu olduğunu belirterek, kötü, bakımsız bir atı olmadığını söyledi. Muhittin Böcek'in ilk işinin faytoncuları yasaklamak olduğunu savunan İnaloğlu, “Biz turistleri gezdiriyoruz. Bununla doğduk bununla ölürüz. Kapıdan kovsalar pencereden yine buraya geliriz. Arabalarımızı alsalar yeniden yapar yine geliriz" dedi.

Bir başka faytoncu Yaşar Uğurlu ise, kötü kokudan şikayetçi olanların tamamının köyden gelip sosyete olanlardan oluştuğunu öne sürdü. Faytoncuların buradan kalkmayacağını ve 8 kişilik ailenin geçimini faytonculukla sağladığını anlatan Uğurlu, "20 bin TL borcum var. Kim ödeyecek bunu? Belediye bizi işçi olarak alacak ama bana ne iş verecek" diye konuştu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI



