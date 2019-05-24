HABER

Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

FAYTONCULARDAN YASAĞA TEPKİ Antalya'da, faytoncuların faaliyetini yasaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, Kaleiçi semtinde Saat Kulesi ve Kale Kapısı girişinde tramvay yolu üzerinde bekleme yapan faytoncular tepki gösterdi. "Muhittin Böcek kapıdan kovsa bacadan yine gelir bu işi yaparız" diyerek tepkilerini gösteren faytoncular, belediyede kendilerine vaat edilen işin ne olduğunu ise bilmediklerini söyledi.

Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)

FAYTONCULARDAN YASAĞA TEPKİ
Antalya'da, faytoncuların faaliyetini yasaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, Kaleiçi semtinde Saat Kulesi ve Kale Kapısı girişinde tramvay yolu üzerinde bekleme yapan faytoncular tepki gösterdi. "Muhittin Böcek kapıdan kovsa bacadan yine gelir bu işi yaparız" diyerek tepkilerini gösteren faytoncular, belediyede kendilerine vaat edilen işin ne olduğunu ise bilmediklerini söyledi.
Faytonculuk yapan Mahir İnaloğlu, yapacak tek işinin bu olduğunu belirterek, kötü, bakımsız bir atı olmadığını söyledi. Muhittin Böcek'in ilk işinin faytoncuları yasaklamak olduğunu savunan İnaloğlu, “Biz turistleri gezdiriyoruz. Bununla doğduk bununla ölürüz. Kapıdan kovsalar pencereden yine buraya geliriz. Arabalarımızı alsalar yeniden yapar yine geliriz" dedi.
Bir başka faytoncu Yaşar Uğurlu ise, kötü kokudan şikayetçi olanların tamamının köyden gelip sosyete olanlardan oluştuğunu öne sürdü. Faytoncuların buradan kalkmayacağını ve 8 kişilik ailenin geçimini faytonculukla sağladığını anlatan Uğurlu, "20 bin TL borcum var. Kim ödeyecek bunu? Belediye bizi işçi olarak alacak ama bana ne iş verecek" diye konuştu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
İBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladıİBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı
Osman Şanal'ın cezası belli oldu!Osman Şanal'ın cezası belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.