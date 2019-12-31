Antalya'da hortum iş yerlerine ve seralara zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı yerde çıkan hortum nedeniyle bazı iş yerleri, ev ve seralarda hasar oluştu.

İlçede fırtına ve yağmur sonrası Doğançam Mahallesi Ulualan mevkisinde hortum meydana geldi. Söve ve boya imalatı yapılan bir fabrikanın çatısı çöktü, bazı parçalar etrafa saçıldı.

Aynı bölgede bir zeytinyağı fabrikasının camları kırıldı, çatısı çöktü, bir içecek firması ile düğün salonunda da hasar meydana geldi. Kızılağaç ve Kızılot mahallerinde ise bazı ev ve dükkanların çatısı, tabela ve şemsiyeler uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Hacıobası mevkisinde bir dükkana ve muz serasına zarar veren hortum, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hortumun önüne kattığı malzemeleri sürüklemesi ve oluşturduğu hasar yer alıyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, beraberindeki heyetle hortumdan zarar gören bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hortumdan beş mahallenin etkilendiğini ifade eden Yiğit, "Hortum nedeniyle can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.

Lokantası zarar gören Mehmet Ali Şahin, restoranın personel barakasının yıkıldığını, 70 bin lira civarında zararları olduğunu aktardı.

Boya ve söve fabrikasının işletme müdürü Mehmet Arslan da iş makineleri ve birçok malzemenin zarar gördüğünü, yaklaşık 2 milyon lira zararları olduğunu belirtti.

